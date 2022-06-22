ضبط "دجاج" داخل براميل بلاستيكية مستخدمة تؤثر على الصحة العامة ببورسعيد

شنت الرقابة التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على مافيا الدواجن الفاسدة بالأسواق تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وخالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك و شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد سهيل الجبالى ومحمد السعدنى والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى وقوة سرية من رجال المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب1/4 طن دجاج داخل براميل بلاستيكية سابقة الإستخدام بها ماء بارد مما يؤثر على صحة أنسجة الدواجن كما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا، مثل "ستاف" و"سلمونيلا"، وفقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة والذى بدورة يؤثر على صحة المواطنين.

كما تم ضبط كميات من "الشاورما" داخل أكياس بلاستيكية غير مدون عليها أى بيانات للصلاحية والإنتاج كما يؤدى إلى رفع درجة حرارة اللحمة داخل هذه الأكياس.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.