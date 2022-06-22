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صرف القاهرة تكثف جهودها التوعوية بالتعاون مع "الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية"

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:02 م
صرف القاهرة تكثف جهودها التوعوية بالتعاون مع "الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية" ندوة توعوية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي لكافة فئات المجتمع المصري.
 
وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ ندوة  توعوية، بالتعاون مع الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة،وبحضور ممثلي عن وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، وتناولت إلقاء الضوء على ضرورة ترشيد إستهلاك المياه وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإستخدام السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والصرف الصحى، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.
 
فيما تطرقت أوجه التعاون مع مكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، تضمنت ندوة توعوية، ومسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال وتوزيع هدايا رمزية للأطفال، تهدف إلى إيصال رسائل التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.
 
 

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