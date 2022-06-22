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صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ21 ألف سيدة بالمجان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:56 م
صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ21 ألف سيدة بالمجان فعاليات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 21 ألفا و777 سيدة، ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي) والذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة الأولى للحملة تم تنفيذها في الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري لعام 2022 بمراكز العدوة وبنى مزار وأبو قرقاص وملوى وديرمواس، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية جاري تنفيذها بمراكز مغاغة ومطاى وسمالوط والمنيا، والتي بدأت منذ يوم 19 يونيو الجاري وتستمر حتى 23 يونيو، حيث يتم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجاناً.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن فعاليات المرحلة الأولى أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 21 ألفا و777 منتفعة، منهم 1676 منتفعة بالعيادات المتنقلة، و 20101 منتفعة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى صرف 20733 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لــ 19 ألف و455 منتفعة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ513 سيدة، ومتابعة حمل لـ581 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ 858 سيدة بالإضافة إلي تقديم المشورة الطبية لــ 15824 سيدة، وتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.


مديرية الصحة بالمنيا

حقك تنظمى

تنظيم الاسرة

خدمات تنظيم الأسرة

وزارة الصحة



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