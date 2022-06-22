شعور في العين قد يدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

كتبت فاطمة خليل

مرض السكرى من الأمراض التي تؤثر على كل أجهزة الجسم ومن بينها العينان، حيث يمكن أن يسبب مرض السكر مشاكل في العين، وهناك علامات قد تظهر على العينين تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبحسب موقع "ديلي إكسبريس" يمكن أن يكون الألم أو الضغط في إحدى عينيك أو كليهما علامة على تلف شبكية العين.

وينتج مرض السكري عن عدم القدرة على إنتاج الأنسولين أو الاستجابة للهرمون بكفاءة والنتيجة هي اختلال وظيفي في ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتي تحتاج إلى علاج دقيق لمنع الضرر الجسدي.

حساسية أعصاب العين تجعل من الصعب تجاهل تلف السكر في الدم في العين، عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، يؤدي ذلك إلى تكوين أوعية جديدة غير طبيعية.

إذا نمت هذه الأوعية الدموية داخل قزحية العين، فيمكن أن يتسبب ذلك في زيادة الضغط ويؤدي في النهاية إلى زرق الأوعية الدموية.

الرؤية الضبابية أو المزدوجة، البقع الداكنة أو المناطق الفارغة وصعوبة الرؤية من زوايا عينيك هي أعراض أخرى يجب مراقبتها لارتفاع نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحبة لمرض السكري ، والذي يقترن أحيانًا مع ارتفاع ضغط الدم ، إلى تضخم وضعف الأوعية الدموية في العين.

يتسبب في بعض الأحيان في حدوث تسرب في الجسم الزجاجي بالعين مما يمنع الضوء من الوصول إلى الشبكية.

تلك الأوعية الدموية التالفة قد تتطور أيضًا إلى أنسجة ندبات يمكن أن تسحب شبكية العين في نهاية المطاف من خلف العين، وهي مشاكل خطيرة محتملة تسمى انفصال الشبكية.

يمكنك تحصين مخاطر الإصابة بمشاكل العين عن طريق التحكم في مرض السكري باتباع نمط حياة صحى وممارسة الرياضة وإنقاص الوزن.