شرطة التموين تضبط 1545 قضية متنوعة خلال حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط (1545) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1545) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (11٫200 طن "دقيق أبيض – أرز- مكرونة")، و (398) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (34,207 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر–زيت طعام - أعلاف " – 1100 لتر ثنر- 5 قطع أجهزة كهربائية - 1533 عبوة سجائر).

وضمت القضايا المضبوطة (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 150 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 86 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 61 قضية توقف عن الإنتاج – 173 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5٫100 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف)، و (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 5٫900 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 113400 لتر مواد بترولية- 40 إسطوانة) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (56,557 طن – 113400 لتر مواد بترولية– 1100 لتر ثنر- 5 قطع أجهزة كهربائية– 40 إسطوانة - 1533 عبوة سجائر).

ومن أبرز المضبوطات ضبط (11,122 طن " أرز أبيض - مكرونة – سكر حر") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك محل عطارة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10,39 طن " أرز أبيض - مكرونة – زيت طعام") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (112400 لتر "سولار – بنزين 92,80" قام المذكورين بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولين على الدعم المقرر) .. بحوزة (المديرين المسئولين عن محطتين لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2,05 طن "مقطعات دواجن - مقطعات لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات السريعة) بمحافظة القاهرة.

وفيما تم ضبط (1,9 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (9,37 طن "زيت طعام - مسلى") بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تن ضبط (6 طن "سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ومن جهود الحملات ضبط (12,44 طن "زيوت سيارات" منتج نهائى مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية - 14800 قطعة "إستيكر – عبوات فارغة" للتعبئة – 2 ماكينة تعبئة وتغلف) .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيوت السيارات) بمحافظة الغربية، ضبط (10,9 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط (8,25 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (31,770 طن أقماح محلية) أبرزها الآتى:

ضبط (20 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوها، ضبط (قائد السيارة حال سيره بمحافظة أسيوط) محملة بكمية قدرها (9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية .