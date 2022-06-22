وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه يمكن لجميع النواقل الجوية برﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من غد، مشيرة إلي أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة .

من جانبها ، نوهت الشركة السـورية للطيران بأن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.