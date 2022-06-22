سفير مصر بطوكيو يتابع خطوات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة

كتب: أحمد جمعة

في إطار متابعة السفارة المصرية في طوكيو لخطوات تنفيذ مشروع الخط الرابع من مترو الأنفاق بالقاهرة، استقبل السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو OSHIMA Hideo المدير التنفيذي لشركة Nippon Signal، المتخصصة في نظم إشارات السكة الحديد والمترو والتي تشارك في تنفيذ منظومة الإشارة بالخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة.

تناول اللقاء – بحسب بيان لوزارة الخارجية - فرص الاستثمار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في قطاع النقل والسكة الحديد، حيث أكد السفير المصري على الأولوية التي يحظى بها التعاون مع الشركات اليابانية بوجه عام، ومع شركة Nippon Signal بشكل خاص، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في إدارة وتشغيل شبكات النقل داخل وخارج اليابان.

من جانبه أعرب OSHIMA عن تقديره واعتزازه بنشاط الشركة في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكتها مع مصر، وذلك في ضوء النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر في الأعوام الأخيرة، وذلك على مستوى البنية التحتية بوجه عام وفي قطاع النقل والمواصلات بشكل خاص. كما تناول اللقاء بحث الاستفادة من فرص التعاون الثلاثي مع الشركات المصرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأسيس شراكات استثمارية للاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الإقليمية.