رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد بسبب نقص الوقود

ونقلت صحيفة (كولومبو بيدج) المحلية، عن رئيس الوزراء قوله - في تصريحات صحفية - إنه سيبحث أولاً عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحًا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو.. مؤكدا أن بلاده بحاجة ماسة إلى الوقود، وتحاول حاليًا الحصول على النفط والفحم من الموردين التقليديين للبلاد في الشرق الأوسط.



وبالنسبة إلى تصريحات وزير الطاقة السريلانكي بأن بلاده اشترت قبل أسبوعين شحنة تزن 90 ألف طن متري (99 ألف طن) من الخام الروسي لإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة لديها، قال رئيس الوزراء إنه لا يعرف ما إذا كان هناك المزيد من الطلبات في الفترة المقبلة أم لا.



واعترف ويكرمسينغه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019 ، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تزيد الأمر سوءًا وأن النقص الحاد في الغذاء قد يستمر حتى عام 2024 كما أن روسيا عرضت القمح أيضًا على سريلانكا .. لافتا إلى أنه سيكون على استعداد لقبول المزيد من المساعدة المالية من الصين، على الرغم من الديون المتزايدة على البلاد.