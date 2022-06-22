رئيس مدينة المحلة يتابع حملة طرق الأبواب بالإدارة الصحية أول

الغربية- عادل ضرة

تابع اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بداية حملة طرق الابواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالادارة الصحية اول المحلة والتي تستهدف حوالي 236 الف جرعة اولى و 88 ألف جرعة ثانية و 299 الف جرعة ثالثة بنطاق الإدارة الصحية أول المحله كما تستهدف حوالى 528 ألف جرعة بالإدارة الصحية ثان المحلة ( بجرعاتها الثلاثة )

كما تفقد خلال جولتة الأماكن الخاصة بتلقي اللقاحات و المركز الخاص بتطعيم لقاح كورونا للمواطنين المسافرين للحصول على الشهادات الذكية "QRcode"

أكد "الجروانى "ان حملة طرق الابواب تستهدف المواطنين من عمر 12 عام فاكبر ولا موانع للتطعيمات والراغبين في السفر ويتم التطعيم بالمجان لكل المراحل وقد تم نشر حوالي 300 فرقة متنقلة بمركز ومدينة المحلة الكبرى بهدف تطعيم جميع المستهدفين من الحملة بنظام

وأضاف أنه سيتم التنسيق لإقامة حملة نظافة داخل الادارة الصحية اول لرفع المخلفات وقص الاشجار والفروع القديمة لظهور الادارة الصحية بالشكل اللائق.















