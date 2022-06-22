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رئيس مدينة المحلة: حملة نظافة بالطريق الدائرى بمشاركة عدد من الوحدات المحلية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:05 ص
رئيس مدينة المحلة: حملة نظافة بالطريق الدائرى بمشاركة عدد من الوحدات المحلية حملة نظافة
الغربية - عادل ضرة

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وجه اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بتنظيم حملة مكبرة على الطريق الدائرى للقيام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمشاركة معدات العديد من الوحدات المحلية و التى بدأت من مدخل قرية محلة أبو على (طريق المحلة / المنصورة ) حتى منطقة العلو ( طريق المحلة / طنطا ) 
 
وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات للباعة الجائلين بالجزيرة الوسطى و تعديات المحلات على الأرصفة الجانبية، كما تم رفع 40 طن قمامة وأتربة خلال أعمال الحملة، والتى انتهت بالدفع بسيارات رش المياة التى قامت برى زراعات الجزيرة الوسطى ورش جوانب الطريق والجزيرة الوسطى.
 
بجانب حملة النظافة التى تمت بكورنيش كفر حجازي تم خلالها رفع الأتربة و القمامة و مشاركة معدات الوحدات المحلية فى أعمال النظافة اليومية أمام المصالح الحكومية ومداخل القرى والطرق الرئيسية والوحدات الصحية والمحلية وبجوار مدرستي ابو بكر الصديق و صقر قريش التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة.
 
وأكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم إعداد خطة مستديمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق الرئيسية بمركز المحلة.
 
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