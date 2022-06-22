رئيس جامعة طنطا: تفعيل بروتوكول التعاون مع "صحة الغربية" السبت المقبل

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصرى وتنفيذا للسياسات الصحية بالدولة، وحرصا من الجامعة على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية في شهر أبريل الماضي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم المستمر وبرامج التدريب، موضحا أنه سيتم تفعيل هذا البروتوكول اعتبارا من يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم عقده اليوم بمقر مبنى محافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بطنطا والدكتور احمد عيد منسق المستشفيات الجامعية في البروتوكول والدكتور أسامة احمد بلبل وكيل أول وزارة الصحة بالغربية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن البروتوكول ينص على قيام مستشفيات جامعة طنطا بتوفير الكوادر البشرية الطبية المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس لتلبية احتياجات مديرية الشئون الصحية بالغربية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التزامها بالدعم التقني والتدريبي للأطباء المقيمين والاخصائيين بمستشفيات وزارة الصحة بكافة المدن والمراكز والوحدات المحلية والقرى التابعة إدارياً لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى استقبال حالات الحوادث والطوارئ بالتبادل بين المستشفيات على مدار أيام الأسبوع ووفق جدول زمني محدد ومعلن للمواطنين بهدف تقليل الاحمال على الفرق الطبية بالمستشفيات وتعزيز فرص استقبال الحالات المصابة الأشد خطورة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن البروتوكول يتيح للجامعة ندب اخصائيين من التخصصات المختلفة لمستشفيات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الجامعة قادرة على المساهمة في دعم المجتمع المحلي بمحافظة الغربية وفق الإطار الفكري الحاكم للخطة الاستراتيجية للجامعة ونموذج الإدارة بالأهداف الذي تتبع الجامعة سياساته التنفيذية بالتكامل مع رؤية مصر 2030 التي تكفل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وتأكيداً على الدور الريادي والابتكاري لمشاركة مؤسسات التعليم العالي في طرح الحلول القابلة للتطبيق للمشكلات المجتمعية في الجمهورية الجديدة.