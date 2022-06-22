الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:43 ص اجتماع الحكومة - أرشيفية كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى العاصمة الادارية الجديدة. ويناقش الاجتماع عدد من الملفات من بينها الاستعداد لعيد الأضحى والتأكيد علي توافر السلع بأسعار مخفضة. اجتماع الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الموضوعات المتعلقة "معلومات الوزراء" ينظم الورشة الثانية من "حوار الخبراء" حول الصناعات الغذائية الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:40 م رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة بالمحافظات الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:19 م رئيس الوزراء يلتقى رئيس"أكوا باور" العالمية.. مدبولى يرحب باهتمام الشركة بالاستثمار فى مجالى تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.. وأبو نيان: مصر لديها بنية تحتية كبيرة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات العالمية الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:00 م الجمهورية الجديدة..مصر تضع نفسها على خريطة سوق الأدوية العالمى..مدينة الدواء GYPTO PHARMA أكبر المدن الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا.. ومصر أول دولة تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" فى مجال اللقاحات.. انفو جراف الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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