رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى العاصمة الادارية الجديدة.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات من بينها الاستعداد لعيد الأضحى والتأكيد علي توافر السلع بأسعار مخفضة.