دونيتسك: الجيش الأوكرانى استهدفنا خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 24 قذيفة هاون

كتب أحمد عرفة

أكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، أن الجيش الأوكرانى أطلق خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 قذيفة هاون من عيار 120 مم، وسبع قذائف مدفعية من عيار 152 مم على أراضي الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، أن القصف شمل منطقتي كييفسكي وبتروفسكي بمدينة دونيتسك، وكذلك بلدتي غولموفسكي وزايتسيفو.

وفى وقت سابق أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.