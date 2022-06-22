حى غرب الإسكندرية ينظم قافلة طبية ضمن مبادرة حقك تنظمي

الإسكندرية -فريق المحافظات

نظم حي غرب الإسكندرية، اليوم الحملة التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية "حقك تنظمى" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، وفقا لتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية.



وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، أن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية ( حقك تنظيمي ) توجهت إلي منطقة نجع العرب بشارع 9 بمنطقة كرموز وبشاير الخير 5,3,2,1 مع وجود عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة المجانية، وكشف أمراض النساء والأطفال وأمراض مزمنة ومعرض للأسر المنتجة.



وفي سياق آخر، شملت الحملات علي ندوات توعوية عن كيفية انشاء أسر سليمة والتربية الإيجابية للأطفال وتكريم الإسلام للمرأة وكذلك طرق الأبواب للتطعيم وأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا " جرعة أولى ، جرعه ثانيه ، جرعه تنشيطيه ".



وفي سياق الحملة، أقيمت ندوات تحت شعار " الحفاظ على مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي " وذلك بوجود ادارة التوعية البيئية للصرف الصحي ووجود مديري ومسئولي وزارة الصحة والأوقاف والتضامن بغرب الإسكندرية.





جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)









