اليوم السابع
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توريد 234 ألف و54 طن قمح لصوامع كفر الشيخ

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:44 ص
توريد 234 ألف و54 طن قمح لصوامع كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن توريد 234 ألف  و54طن و 669كيلو قمح ، مناشداً المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

 


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