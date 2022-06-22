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حريق فى مصنع لتكرير النفط فى نوفوشاختينسك بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليه

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:39 ص
حريق فى مصنع لتكرير النفط فى نوفوشاختينسك بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليه ـأوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد ممثل لدائرة وزارة الطوارئ في منطقة روستوف وقوع حريق في مصنع لتكرير النفط بمدينة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف جنوب شرق الحدود الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ممثل لدائرة وزارة الطوارئ في منطقة روستوف إنه وردت معلومات صباح اليوم تفيد بحدوث حريق في غرفة المبادل الحراري في مصنع لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك على مساحة 50 مترا مربعا، ولا يوجد هناك أي خطر لانتشار النيران إلى مناطق أخرى، متابعا أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وأوضح ممثل لدائرة وزارة الطوارئ في منطقة روستوف أن الحريق الذي اندلع في المصنع، بدأ بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليه، متابعا: قبل اندلاع الحريق لاحظ عمال المصنع مسيرة أوكرانية، اصطدمت بمبنى المصنع، مما أسفر عن وقوع انفجار وحريق.


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