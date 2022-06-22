حب أم مرض نفسى.. أستاذ علم نفس يحلل دوافع جريمة قتل طالبة المنصورة

كتبت فاطمة خليل

تسببت جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة في صدمة الشارع المصرى، بعد أن قام طالب بالجامعة بذبح زميلته أمام بوابة الجامعة، بعد أن رفضت الزواج منه أكثر من مرة، وتساءل البعض حول سبب الحادثة الغريبة وهل الحب قد يكون المتهم الرئيسى وراءها أم أن الطالب يعانى من مشكلة نفسية.. لذا طرحنا هذه التساؤلات على أحد المتخصصين في علم النفس خلال السطور التالية.

قال الدكتور ماهر الضبع، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، أن الحب قد يكون السبب الرئيسى وراء هذه الحادثة، حيث إن مفهوم الحب الخاطئ لدى الشاب هو الذى دفعه لارتكاب مثل هذه الجريمة.

وأوضح أن السبب وراء هذه الجريمة التأجج العاطفى، حيث أن المتهم يمتلك مشاعر قوية تجاه هذه الفتاة ولديه معتقد خاطئ أن هذه المشاعر سوف تكلل بالزواج الناجح، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس صحيح.

وأشار إلى أن مفهوم الحب الخاطئ الذى نقلته الأفلام والمسلسلات قد يكون له دور وراء مثل هذه الحوادث في المجتمع.

وقال الدكتور ماهر الضبع أن الارتباط الناجح ليس هو الحب كما يعتقد الكثيرون، ولكن يعتمد هذا الارتباط الناجح على طرفين لديهم استعداد لبذل جهد لإنجاح العلاقة، ولا بد أن يكون هناك توافق في العلاقة أو شعور بالأمان بينهما يؤدي للشفافية مع وجود قدر من المشاعر وهذا يسمى التوافق النفسي الذى يؤدى للزواج الناجح.

وشدد على ضرورة نشر التعليم والتوعية حول أسس الزواج الناجح، وتعليم الشباب أن الزواج الناجح والسعيد لا يبنى على الحب فقط ولكن هناك أسس أخرى لإنجاحه.