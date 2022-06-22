بعد حبس المتهم.. 14 معلومة بتحقيقات النيابة فى مقتل طالبة المنصورة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة.

وتضمن بيان النيابة 15 معلومة مهمة متعلقة بالقضية، وجاءت كالتالى:

1- النائب العام يأمر بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة.

2- النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.

3- النيابة العامة تضبط تسجيلات المراقبة فى محيط الجريمة.

4- النيابة العامة: أسرة الطالبة نيرة عقدت جلسات عرفية منذ شهرين مع المتهم بقتلها وتعهد بعدم التعرض لها.

5- المتهم بقتل نيرة بالمنصورة بتحقيقات النيابة العامة: رفضت الارتباط بى فقتلتها.

6- النائب العام يأمر بحبس القاتل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

7- النيابة العامة تنتدب الطب الشرعى لفحص السكين المستخدم فى قتل نيرة بالمنصورة وتشريح جثمانها.

8- النيابة العامة تستمع لأقوال 20 شاهدا على مقتل نيرة بالمنصورة من بينهم والدها وشقيقتها.

9- 13 طالبًا بجامعة المنصورة يشهدون بتحقيقات النيابة على ارتكاب المتهم بقتل نيرة الجريمة.

10- النيابة العامة: فردا أمن جامعة المنصورة أكدا تعدى المتهم بقتل الطالبة نيرة عليها بالسكين.

11- النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول مقاطع الفيديوهات والأخبار فى تلك الواقعة.

12- تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة على "التواصل الاجتماعي".

13- النيابة العامة تحذر من الخوض فى ملابسات الجريمة وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية.

14- النيابة العامة: لا يجوز تداول معلومات بشأن مقتل الطالبة (نيرة) بالمنصورة سوى البيانات الرسمية.