بعد حبس المتهم.. 14 معلومة بتحقيقات النيابة فى مقتل طالبة المنصورة

أصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة.
وتضمن بيان النيابة 15 معلومة مهمة متعلقة بالقضية، وجاءت كالتالى:
1- النائب العام يأمر بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة.
2- النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.
3- النيابة العامة تضبط تسجيلات المراقبة فى محيط الجريمة.
4- النيابة العامة: أسرة الطالبة نيرة عقدت جلسات عرفية منذ شهرين مع المتهم بقتلها وتعهد بعدم التعرض لها.
5- المتهم بقتل نيرة بالمنصورة بتحقيقات النيابة العامة: رفضت الارتباط بى فقتلتها.
6- النائب العام يأمر بحبس القاتل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
7- النيابة العامة تنتدب الطب الشرعى لفحص السكين المستخدم فى قتل نيرة بالمنصورة وتشريح جثمانها.
8- النيابة العامة تستمع لأقوال 20 شاهدا على مقتل نيرة بالمنصورة من بينهم والدها وشقيقتها.
9- 13 طالبًا بجامعة المنصورة يشهدون بتحقيقات النيابة على ارتكاب المتهم بقتل نيرة الجريمة.
10- النيابة العامة: فردا أمن جامعة المنصورة أكدا تعدى المتهم بقتل الطالبة نيرة عليها بالسكين.
11- النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول مقاطع الفيديوهات والأخبار فى تلك الواقعة.
12- تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة على "التواصل الاجتماعي".
13- النيابة العامة تحذر من الخوض فى ملابسات الجريمة وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية.
14- النيابة العامة: لا يجوز تداول معلومات بشأن مقتل الطالبة (نيرة) بالمنصورة سوى البيانات الرسمية.
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