جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه مصطفي حسين رئيس الوردية في الراكب س. ي . م مصرى الجنسية، وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وأحمد عبد الفتاح مأمور الكشف بالأشعة ومحمدصلاح مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه.

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من حسن خفاجة مأمور الحركة ومصطفي حسين رئيس الوردية ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي بحضور طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن فتبين وجود 471 عبوة مستلزمات طب وجراحة الأسنان داخل حقائبه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 356 ألف و880 جنيه .

وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.