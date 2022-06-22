جامعة طنطا تنظم المنتدى البيئى 18 يوليو المقبل فى بورسعيد

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان له تنظيم الجامعة للمنتدى الببيئي الدولي الخامس تحت شعار "بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية" في الفترة من 18 - 21 يوليو القادم بمدينة بورسعيد، يأتى فى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وحرصها على التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تجري العديد من الأبحاث العلمية في مجال التغيرات المناخية و حصلت على مكانة جيدة في تصنيف "تايمز" الأمريكي الخاص بالاستدامة البيئية وهي أحد المحاور الثمانية في رؤية مصر 2030، موضحاً أن المنتدى يعد منصة علمية تهتم بالتغيرات المناخية وأثرها على العناصر الأساسية مثل الغذاء والماء والطاقة والصحة، ويظهر التطور التكنولوجي وكيفية الاستفادة منه فى ايجاد بيئة ذكية تتبنى توفر المعلومات وتسريع التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المتصلة بالإنترنت والمدن الذكية التي تمثل فرصًا حقيقية لحل مشكلات البيئة والعمل على وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ويحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية والتوعية بمخاطرها.

أشار رئيس الجامعة إلى أن محاور المنتدى تتضمن التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والمخاطر الببيئية والصحة، والبصمة الكربونية وانبعاثات الغازات، والبيئة الذكية، والنانو تكنولوجي والبيئة، والتلوث البيئي، والطب التكميلي والبديل، وإعادة التدوير، والتربية البيئية في العصر الرقمي، والرياضة وتحديات البيئة، والتشريعات والقوانين البيئية، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي لخدمة صحة الفم، واستراتيجيات التعليم الهجين في العلوم النوعية.

جدير بالذكر أن المنتدى يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

