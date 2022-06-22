جامعة أسوان تنظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار احتفالات جامعة أسوان بعيد العلم ومرور 10 أعوام على إنشائها وتزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تعتزم جامعة أسوان إقامة احتفالية كبرى، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل مدير التصنيف الدولى بجامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أنه ستقام فاعليات الاحتفال لمدة أسبوع بهذه المناسبة اعتباراً من الأحد الموافق 26 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

وتشمل فاعليات الاحتفالية العديد من الأنشطة والخدمات للمجتمع، منها تقديم المستشفي الجامعي خصم 25% علي العمليات الجراحية والأشعة المقطعيّة والرنين المغناطيسي للمواطنين بالمحافظة، كما يشارك طلاب كلية الطب بعمل حملة توعية لمرضي السكر والضغط بالجامعة.

وتقدم كلية الزراعة والموارد الطبيعية تخفيض 25 % علي المنتجات الغذائية، مع إقامة معارض لعرض المنتجات اليدوية والحرفية من أعمال طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة بمقر جامعة أسوان بمدينة صحارى ومقر الجامعة بأسوان الجديدة.

وفتح الملاعب الرياضية المختلفة والصالة المغطاة لممارسة الأنشطة الرياضية (كرة قدم ز كرة قدم خماسى و كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة و كرة السرعة) وتوفير كافة الأدوات الرياضية وتنظيم مسابقات رياضية فى كافة الألعاب بالإضافة إلى تنظيم حفل ترفيهى بالصالة المغطاة وتقديم بعض العروض الرياضية والفنية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تنظم الجامعة احتفالاً بتلك المناسبة يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2022 بقاعة المشير حسين طنطاوى بالحرم الجامعى بصحارى، والذى يتضمن عروض ثقافية وفنية وموسيقية ورياضية يقدمها طلاب كليات التربية الرياضية والتربية النوعية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل مدير التصنيف الدولى بجامعة أسوان أنه سيشهد الحفل تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية (التقديرية والتشجيعية و النشر العلمى) وتكريم أفضل الكليات فى التصنيف الدولى وأفضل الباحثين بها.

كما سيشهد الاحتفال قيادات محافظة أسوان التنفيذية والشعبية والمجتمعية والبرلمانية، وذلك للمشاركة فى احتفالات الجامعة بعيد العلم ومرور 10 أعوام على إنشائها وتزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بثورة 30 يونيو المجيدة.