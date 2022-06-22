اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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تيسير مطر وكيل "صناعة الشيوخ" يشكر وزارة التضامن لرعاية مطالب المستثمرين وحل المشكلات التأمينية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:35 م
تيسير مطر وكيل "صناعة الشيوخ" يشكر وزارة التضامن لرعاية مطالب المستثمرين وحل المشكلات التأمينية النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
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توجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعبد الغني الأباصيرى رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، على رعايتها لمطالب المستثمرين وحل المشاكل التأمينية بطرق ودية دعما للاستثمار على أرض مصر.
 
وزار النائب تيسير مطر، وبصحبته رئيس جمعية مستثمرى مايو وعدد كبير من أصحاب الشركات والمستثمرين، مكتب تأمينات حلوان ومايو لبحث سبل حل مشاكل الشركات مع التأمينات.
  
وفى لقاء اتسم بروح التعاون والاحترام مع مع طه أحمد فؤاد مديرعام التأمينات الاجتماعية وأحمد على مفتش 15 مايو، ومحمد كمال رئيس قسم التسويات وحسن عبد العليم رئيس إدارة الحجز، وصالح عبد المحسن رئيس إدارة المراجعة، ورئيس إدارة التغطية على خالص تعاونهم مع مستثمرى مدينة 15 مايو.
 
 
وأسفر الاجتماع عن عودة ورح الود والتعاون،  ووعد طه أحمد فؤاد ببذل قصارى جهده لحل مشاكل كل المستثمرين بما يتفق مع القانون، مؤكدا دعمه لجميع المستثمرين، وأن وزارة التضامن بقيادة الوزيرة  نيفين القباج، تعمل دائما على أن تكون العلاقة بين المستثمر والعامل والوزارة علاقة طيبة لصالح مصرنا.
 
وأكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وعضو جمعية مستثمرى 15 مايو، أن التعاون المثمر بين التأمينات الاجتماعية والمستثمرين يصب فى صالح دعم حركة الاقتصاد المصرى خاصة أن جميع المستثمرين حريصين على سداد ما عليهم من مستحقات تأمينية.
 

تيسير مطر

النائب تيسير مطر

المستثمرين



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