اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر دائم للمجلس للقومى للمرأة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:37 م
محافظ كفر الشيخ: تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر دائم للمجلس للقومى للمرأة تسليم قطعة الارض لمجلس القومي للمرأة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخصيص 275 متر لإقامة مقر دائم للمجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ،على غرار المقرات الدائمة بعدد من المحافظات، ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على قرار التخصيص.

جاء ذلك الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ووفد من المجلس بالقاهرة وكفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تعددت طلبات الحصول على مقر دائم للمجلس خلال السنوات الماضية، ولم نجد استجابة، برغم أن عدد من المحافظات وجدوا استجابة من المحافظين، وبعرض الطلب على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجدنا استجابة فوريه، وأعلن موافقته عقب العرض على المجلس التنفيذي.

وأضافت شاكر، سيتحمل المجلس القومي للمرأة تكلفة بناء المقر الدائم، مؤكدة أن محافظة كفر الشيخ ليست أقل من المحافظات الأخرى، وهذا ما أكده محافظ كفر الشيخ، في أن يكون للمجلس مقر لها، مشيرة إلى أن اللجنة تسلمت قطعة الأرض، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ.

تسليم قطعة الارض لمجلس القومي للمرأة
تسليم قطعة الارض لمجلس القومي للمرأة

 

لجنة تسليم الارض للمجلس القومي للمرأة
لجنة تسليم الارض للمجلس القومي للمرأة

 

محافظ كفر الشيخ يعلن موافقته على تخصيص أرض لانشاء مقر للمجلس القومي للمرأة
محافظ كفر الشيخ يعلن موافقته على تخصيص أرض لانشاء مقر للمجلس القومي للمرأة

 

معاينة موقع المجلس القومي للمرأة
معاينة موقع المجلس القومي للمرأة

 


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