تنفيذ قافلة رياضية بوسط سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قافلة رياضية بوسط سيناء، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث قال كليب راشد مدير الشباب و الرياضة بشمال سيناء فى بيان، أنه تم تنظيم القافلة بإشراف وتوجيه وزارة الشباب و الرياضة ممثلة بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء وإدارة التنمية الرياضية.

وأشار إلى أن القافلة استهدفت قرية المنبطح بنطاق مركز الحسنة بمشروع القوافل الرياضية للقري الأكثر إحتياجا المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى انها القافلة الرياضية الرابعة بشمال سيناء وتضمنت تنفيذ مسابقات دوري كرة قدم و ألعاب ترفيهية وألعاب صغيرة بحضور قيادات رياضية وتنفيذية ومجتمعية .





