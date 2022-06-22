تعليم الإسكندرية: مبادرة (أولادنا بشاير خير) نقلة فى بناء شخصية الطلاب

الاسكندرية جاكلين منير

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارى التربية والتعليم بالاسكندرية فعاليات مبادرة ( أولادنا بشاير خير ) بمجمع مدارس بشاير الخير 3 بإدارة غرب التعليمية ، وذلك بحضور العميد محمد حسن المدير الإداري لمدينة بشاير الخير 3و5 ، والعقيد . أحمد محمد عباس المدير التنفيذي للمشروع ، وبسيوني محمد مدير عام إدارة غرب .



وأكدت نادية فتحي وكيل المديرية أن المبادرة تم تدشينها تحت رعاية السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على توجيهاته، والتي تهدف إلى إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن والمواطنة وقبول الآخر وتعزيز قيم الحرية والتكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف وتغليب المصلحة العامة وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية وغرس وترسيخ قيمة الديموقراطية في المناقشات الإيجابية البنَّاءة .



وقالت وكيل المديرية أن فعاليات المبادرة انطلقت أوائل شهر يونيو الجاري ، وترتكز على عدة محاور أهمها أن القيادة السياسية وفرت البنيان والحياة الكريمة وقامت بتطوير العشوائيات ويقع على عاتق التربية والتعليم بناء الشخصية المصرية من خلال غرس وتعزيز روح المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتنمية ثقافة العمل التطوعي والعمل بروح الفريق الواحد وبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيل قادر على حمل لواء الوطن في المستقبل القريب وتحقيقا لرؤية مصر 2030 .



وأوضحت في سياق متصل أنه تم توفير مقر دائم لتحفيظ القرآن بالتعاون مع الأزهر الشريف ، و سيتم تنظيم زيارات ميدانية لأبنائنا من المدارس المستهدفة لمحور المحمودية وستاد الإسكندرية وشركة مياه الإسكندرية وشركة الإسكندرية للصرف الصحي ، وتم تفعيل وتنظيم دورات ومسابقات رياضية يشرف عليها توجيه عام التربية الرياضية ، ومركز لرعاية الموهوبين وبرامج الحساب الذهني وتدريب المدربين ، وفتح فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وعقدندوات توعية سلوكية للطلاب وأولياء الأمور، وإقامة مركز لتنمية القدرات الفنية والمسرحية والاجتماعية والرياضية والموسيقية والإلقاء والأشغال اليدوية ، وعمل مسرحيات وطنية والاحتفال بثورة 30 يونيو ، وسيتم توفير كافة الأدوات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة ، ونناشد جميع أبنائنا الطلاب وأهالينا القاطنين بمنطقة بشاير الخير 3 بالتوجه للمدارس للمشاركة في جميع الأنشطة المقدمة .



وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهاري لأبنائنا من قاطني منطقة بشاير الخير وأولياء أمورهم وتوفير الأنشطة اللازمة لهم بمجمعاتنا التعليمية من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



ومن ناحيته قال محمد السني رئيس مجلس الأمناء أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإسكندرية سيقدم كل الدعم لأبنائنا الطلاب وتوفير الجوائز القيمة ويقف يدا بيد مع تعليم الإسكندرية في إطار توجيهات السيد المحافظ للنهوض بتعليم الإسكندرية







مبادرة (أولادنا بشاير خير) (2)



مبادرة (أولادنا بشاير خير) (4)



مبادرة (أولادنا بشاير خير) (5)



مبادرة (أولادنا بشاير خير) (6)



