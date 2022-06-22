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تعرف على كيفية اختيار أضحية العيد × 5 خطوات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:30 ص
تعرف على كيفية اختيار أضحية العيد × 5 خطوات لحوم - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن هناك 6 شروط لاختيار الأضحية فى حددتها الشريعة الإسلامية، وهى:
 
 
1- أن تكون (جمال - أبقار - خراف - ماعز).
 
2- أن تبلغ السن المحددة لها شرعا، لما ورد في الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن):
 
- 5 سنين للجمال.
 
- 2 سنة للأبقار.
 
- 1 سنة للماعز.
 
- 6 أشهر للخروف.
 
 
3- أن تكون خالية من العيوب العشرة التالية:
 
- العور البين.
 
- العرج البين.
 
- المرض البين.
 
- العمياء التي لا تبصر بعينيها.
 
- المصابة بعسر الولادة حتى يزول عنها الخطر.
 
- الأضحية المصابة بما قد يؤدى إلى الوفاة حتى تشفي من الإصابة.
 
- الحيوان الملكوم الذى أكل فوق طاقته حتى يزول عنه الخطر.
 
- الحيوان العاجز عن المشى لعاهة.
 
 
4- أن تكون ملكا للمضحى فلا تصح الضحية بما لا يملكه.
 
5- أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة.

اضحية العيد

شروط اضحية العيد

اختيار الاضاحى

اختيار اضحية العيد

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