تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (4) قضايا، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1024) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط (25) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (169) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ياتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ