اليوم السابع
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تسليم نظارات طبية لغير القادرين ومتابعة أعمال الصرف فى بسيون بالغربية.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:02 ص
تسليم نظارات طبية لغير القادرين ومتابعة أعمال الصرف فى بسيون بالغربية.. صور نظارات طبية
الغربية - عادل ضرة

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التقى اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بمندوبى الجمعية الأهلية المشاركين فى مبادرة "عينك فى عينينا"، وذلك للمساهمة فى مساعده بعض الاهالى وغير القادرين من مركز بسيون، حيث قام  بتسليم نظارات طبية مقدمة من الجمعية لمحاربة امراض العيون ومكافحة العمى، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوحدة.
 
على الجانب الآخر، قام رئيس مركز بسيون بمتابعة أعمال الحفر  بخط الانحدار لمشروع الصرف الصحي لقرية نجريج ومتابعة أعمال الحفر للصرف الصحي بقرية سلامون التابعة للوحدة المحلية بابوحمر في إطار خطة المحافظة لإنهاء العمل بشبكة الصرف الصحي بمركز بسيون لإدخالها الخدمة لتخفيف العبء على المواطنين. 
 
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