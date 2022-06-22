تداول 8020 طن بضائع عامة متنوعة و377 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 8020 طن بضائع عامة متنوعة، و 377 شاحنة و38 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي حركة الصادرات تداول 3835 طن بضائع عامة ومتنوعة، 156 شاحنة، و11 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 4195 طن بضائع عامة ومتنوعة، 221 شاحنة، 27 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية، بإجمالي 72 شاحنة بحمولة 2052 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة امل باجمالي 90 شاحنة بحمولة 1920 طن بضائع عامة ومتنوعة 22 ملاكي و 14 شاحنة فارغة، كما تم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 89 شاحنة بحمولة 2391 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 852 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي و2 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة سيناء، بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 223 طن بضائع عامة و5 ملاكي و29 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 24 شاحنة بحمولة 592 طن بضائع عامة و 3 ملاكي .

واشارت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن مواني الهيئة استقبلت وصول وسفر 1507 ركاب عبر موانئها المختلفة .