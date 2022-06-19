تداول 2487 طن بضائع عامة ومتنوعة و183 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 2487 طن بضائع عامة متنوعة و183 شاحنة و42 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 3 سفن.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن بلغ إجمالي حركة الصادرات 581 طن بضائع عامة ومتنوعة، 37 شاحنة 2 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 1906 طن بضائع عامة ومتنوعة، 146 شاحنة، 40 ملاكي.

أستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 86 شاحنة بحمولة 1593 طن بضائع عامة ومتنوعة 34 ملاكي و 15، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 13 شاحنة بحمولة 313 طن بضائع عامة و 6 ملاكي و 32 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 37 شاحنة بحمولة 581 طن بضائع عامة و 2 ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 417 راكب بموانئها .