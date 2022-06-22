بوتين: روسيا بصدد تغيير مساراتها التجارية وتحويلها إلى دول "البريكس"

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه يبحث مع دول "بريكس" إمكانية زيادة حصة سوق السيارات الصينية في روسيا وفتح سلسلة سوبر ماركت هندية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس الروسى، أن روسيا بصدد تغيير مساراتها التجارية وتحويلها إلى دول "بريكس".

وفى وقت سابق، أكد السفير الروسى بواشنطن أناتولى أنطونوف، أن السفارة لم تتلق أى طلب رسمى من الجانب الأمريكى بشأن الأمريكيين المحتجزين فى أوكرانيا.

وقال أنطونوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، "لم يتصل أحد بالسفارة، لا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.