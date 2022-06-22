وأكد كيشي -في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي في بنوم بنيه حسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية- أن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية أبحرت جنوبا قبالة جزر هوكايدو في المحيط الهادي ثم عبرت مضيق تسوشيما في جنوب غرب اليابان قبل أن تنتقل إلى بحر اليابان منذ منتصف شهر يونيو الجاري.



كما أشار وزير الدفاع الياباني إلى أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية تبعت أيضا مسارًا مشابهًا للسفن الروسية، وأعرب عن قلقه إزاء تحرك ما يقرب من 10 سفن روسية وصينية حول الأراضي اليابانية في مثل هذا التوقيت.



وقال إن ست سفن صينية أخرى مرت بالقرب من محافظة جزيرة أوكيناوا الجنوبية عندما تحركت من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ خلال الأيام القليلة الماضية.



تجدر الإشارة إلى ان كيشي يقوم بزيارة تستغرق يومين لكمبوديا لحضور اجتماع مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا عقد في وقت سابق اليوم.