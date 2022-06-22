المستشار الألمانى: اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا مازال بعيدا

كتب أحمد عرفة

قال أولاف شولتز المستشار الألماني، إن إلغاء القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة بين الناتو وروسيا سيكون "خطأ" لأنه سيخدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف المستشار الألماني، أن العلاقة المستقبلية مع روسيا ستلعب دورا رئيسيا في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو.

وتابع أولاف شولتز: مازلنا بعيدا عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، موضحا أن ألمانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أسلحة.

وقال المستشار الألماني: سنعزز قدرات جيشنا لنتمكن من الدفاع عن أنفسنا وشركائنا ضد كل الاعتداءات، وأضاف أن ألمانيا ستزيد من تسليح الجيش لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها وحلفائها.