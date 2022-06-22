القوى العاملة: تعيين 1125 شاباً منهم 25 "قادرون باختلاف" فى الغربية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1125 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 25 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4787 شاباً، كما تم توفير 645 فرصة عمل.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1753 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 25 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 953 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 3103 عامل، وأسفر عن تحرير 206 محضراً للمنشآت المخالفة، وتلقي 2 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 23 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منحة مولود جديد لـ 3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2200 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 80 عاملا جديدا على المنظومة.

وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية تفهنا العزب استفاد منها 9 متدربات .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 542 منشأة وإعادة التفتيش على 833 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 328 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 464 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 180 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 27 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 67 شكوى، و86 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 15 ندوة توعية، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وعمل 104 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة، كما تم التفتيش على 541 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).