القبض على مقاول هارب من 32 سنة حبس فى قضايا بناء بدون ترخيص

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوات الأمن في البحيرة، من القبض على مقاول هارب من 32 سنة حبس في قضايا "أعمال بناء بدون ترخيص"، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مقاول مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 83 حكم في قضايا "أعمال بناء بدون ترخيص" والمقضي فيها بمدد حبس بلغت 32 سنة، وكفالات وغرامات مالية مستحقة بتغير محل إقامته خشية ضبطه، والإقامة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تم ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.