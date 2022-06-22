القبض على عاطل وبحوزته 36 تذكرة هيروين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 36 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب أمجد إيهاب معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط ع.س عاطل وبحوزتة 36 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.