اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وبحوزته 36 تذكرة هيروين فى المنوفية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:02 م
القبض على عاطل وبحوزته 36 تذكرة هيروين فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 36 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب أمجد إيهاب معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط ع.س عاطل وبحوزتة 36 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

قسم منوف

ضبط عاطل

حوادث المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة