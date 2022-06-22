القابضة للتشييد: تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بمشاركة القطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للتشييد والتعمير لـ"اليوم السابع" أن التحسن في المؤشرات المالية للقابضة وشركاتها التابعة ،جاء بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية ،الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، لافتا أن الشركة القابضة كوحدة مستقلة حققت 1.2 مليار جنيه أرباح تتمثل في حصتها فى أرباح شركاتها التابعة الباغة 897 مليون جنيه، ومبلغ 332 مليون جنيه ناتج عن بيع بعض الأصول العقارية ،وإيجارات محصلة وتعويض للقابضة بمبلغ 231 مليون جنيه من شركة النيل لحليج الأقطان ومصادر أخرى.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمالها عن العام المالى 2020-2021 ، بتحقيق إيرادات نشاط بلغت 15.3 مليار جنيه، مقارنة ب 15 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، فيما حققت 1.9 مليار جنيه أرباحا مقابل 1.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 51%.

أضاف رئيس القابضة أن الهدف هو تحقيق 20 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الجارى ، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بمشاركة القطاع الخاص وفقا لتوجيهات الدولة، موضحا أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شركة جنوب الوادى للتنمية، تتضمن استصلاح 16000 فدان، تم استصلاح وزراعة 4300 فدان منها وجارى استصلاح وزراعة 4250 فدان، فضلا عن تحديث شبكات الرى وستصل المساحات المزروعة بواسطة الشركة إلى 14500 فدان فى أكتوبر 2022 مقارنة بـ75 فدان في أكتوبر 2020، وتشغيل المجزر الآلى بطاقة 45 رأس / ساعة، والمساهمة بحصة 10% في الشركة المصرية السودانية والتعاقد معها على ذبح 30 ألف رأس ماشية في مجزر توشكى خلال العام الحالي، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات أخرى مثل مشروع تربية للمواشى باستثمارات 100 مليون جنيه بالشراكة مع أحد المستثمرين، ودراسة إنشاء مشروعات مكملة مثل مصنع كمبوست وتشفية وتعبئة اللحوم وغيرها وكل تلك المشروعات متاحة أمام القطاع الخاص.

يذكر أن القابضة يتبعها 14 شركة بجانب 13 شركة مشتركة تساهم فيها الشركات التابعة و22 شركة تساهم فيها الشركة القابضة.