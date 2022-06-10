12 معلومة حول أضخم مشروع زراعى لقطاع الأعمال فى توشكى

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، استكمال واحدا من أضخم المشروعات الزراعية بمنطقة توشكى، من خلال شركة جنوب الوادي للتنمية، والتى تنمى المنطقة بمشاركة القطاع الخاص، بجانب مساهمتها فى استيراد وذبح الأبقار السودانية.. تعرف علي التفاصيل في 12 معلومة .

1- تم تعديل خريطة أرض موقع الشركة بتوشكى بإضافة 9676 فدان للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان.

2- تم استصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى بإجمالي 9000 فدان.

3- تم استرداد 5000 فدان من المستأجرين.

4- بلغت الأراضي المؤجرة حوالي 9231 فدان منزرعة بواسطة المستأجرين،و69.5 فدان أشجار منزرعة بواسطة الشركة.

5- تم بيع 14400 فدان لمستثمرين، والباقي من المساحات 21000 فدان أراض غير منزرعة .

6- تم مؤخرًا جني محصول القمح المنزرع على مساحة 1525 فدانًا.

7- من المقرر زيادة المساحة الموسم المقبل لتبلغ نحو 6 آلاف فدانًا من القمح.

8- جار تجربة زراعة محاصيل من الخضر وكذلك تحت الصوب الزراعية على مساحة 12 فدان.

9- يشمل المشروع محجر بيطري يسع 12000 رأس عجل ومجزر آلي عالي يذبح 360 بالوردية الواحدة.

10- تم التعاقد على استيراد وحجر وذبح العجول بالمجزر الآلى والتي يتم توريدها لوزارة التموين، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات لحجر وذبح العجول، وإضافة صالة ملحقة بذبح الأغنام.

11- جاري العمل على استكمال كافة ملحقات المجزر الآلى من إنشاء مصنع علف، ومصنع كمبوست (سماد عضوي)، وإنشاء صالة للتشفية ومصنع للحوم، وإنشاء مصنع للجلود والجلاتين.

12- تجري الدراسة الاستثمارية لعدة مشروعات منها مشروع الثروة السمكية بالترع والمساقى الممتدة 57 كم ، ومحطات تعبئة الحاصلات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية (فول صويا، عباد الشمس) ومحاصيل السكر (بنجر السكر) والقطن والقمح والذرة، وتربية أبقار لإنتاج الألبان والسلالات، وتربية الدواجن.