مدير "تعليم السويس" يهنئ طالبة بعد تصعيدها لتمثيل مصر بمسابقة "مايكروسوفت" بأمريكا

كتب محمود طه حسين

تقدم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وياسر عمارة وكيل المديرية بالتهنئة للطالبة ملك هانى عبد النبى حسين بمدرسة أحمد زويل لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مايكروسوفت ، وتصعيدها عالميا للسفر لتمثيل مصر بأمريكا،

وتم تصعيد ثلاثة طلاب من السويس للدور النهائى بالقاهرة، كما تقدم الفولى بالشكر لفريق التطوير التكنولوجي بقيادة زينب رشيد مديرة المركز.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مسابقة مايكروسوفت لطلاب المدارس تمت على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولي (التمهيدية) اشترك بها ما يقرب من 3500 طالب على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على البرامج المشاركة بالمسابقة، وفى المرحلة الثانية تم اختيار أفضل 2000 طالب، وتم تصفيتهم إلى 130 طالبا بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم اختيار أفضل 6 طلاب، لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية، حيث سيشارك في هذا العام 119 دولة.

وأوضحت أن المسابقة دولية بالتعاون مع عدة شركاء منهم شركة مايكروسوفت، وأن المسابقة تمت على مدار 18 سنة بمشاركة 119 دولة على مستوى العالم وأنه على مدار العام الماضى والحالى تمت المسابقة برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتم عمل المسابقة الدولية، ووجه لوزارة التربية والتعليم الشكر، ولأولياء الأمور والطلاب، قائلاً: "إن وجودنا اليوم بالوزارة يمثل أكبر تكريم للجميع، ونوه بأن مسابقة العام القادم ستتم فى أول شهر سبتمبر 2022، والتصفيات المحلية خلال شهر مايو 2023".