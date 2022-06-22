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الخارجية الروسية: أولوية موسكو تتمثل فى منع نشوب صراع نووى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:43 ص
الخارجية الروسية: أولوية موسكو تتمثل فى منع نشوب صراع نووى لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أولوية موسكو تتمثل في منع نشوب صراع نووي بعد الصراع الحالي في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن الرد على ليتوانيا بشأن كالينينجراد لن يقتصر على الحلول الدبلوماسية.

وفى وقت سابق أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.

 

 

 


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