التنمية المحلية: 42.5 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" للسلع الغذائية

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" فى الأسبوع الثامن منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس الماضى وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن إقبال المواطنيين على شراء السلع المقدمة من خلال المبادرة كان إقبالاً كبيراً حيث حقق حجم مبيعات يصل الى 42.5 مليون جنيه حتى الأسبوع الثامن ومنذ انطلاقها حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات ، تمور ، سوداني ، أرز ، مكرونة ، زيوت.......) حيث تفاوتت المبيعات من أسبوع لأخر وكانت اللحوم الطازجة هى الأكثر مبيعاً بالأسبوع الثامن تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكد شعراوى، تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة منذ إنطلاقها فى مارس الماضى حتى 20 يونيو الجاري لتصل حجم المبيعات إلى أعلى معدل له فى الأسبوع الخامس بمعدل مبيعات وصل إلى 5.9 مليون جنيه ، أما معدل حجم المبيعات فى الأسبوع الثامن وصل إلى 5 مليون جنيه ، حيث حققت اللحوم الحمراء حجم مبيعات يصل إلى 2.7 مليون جنيه أما الدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) فحققت حجم مبيعات يصل إلى 472 ألف جنيه ، وحققت الأسماك ( بلطى– ماكريل – جمبرى – بورى ) حجم مبيعات يصل إلى 24 ألف جنيه ، وحققت البقالة ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت ....) حجم مبيعات بمبلغ 971 ألف جنيه أما المصنعات من ( البانية والسجق والبرجر ) فقد حققت مبيعات بمبلغ 371 ألف جنيه .

وأشار شعراوى إلى أن المبادرة فى أسبوعها الثامن تغطى 11 محافظة هي ( القاهرة – الجيزة – بنى سويف – أسيوط - قنا - المنيا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية) بمختلف القرى و الأحياء بعدد سيارات يصل إلى 78 سيارة موزعة على المحافظات حيث يصل عدد السيارات فى كل من محافظة القاهرة والجيزة وبنى سويف و الدقهلية إلى 10 سيارات فى كل محافظة على حدة ، و5 سيارات لكل من محافظات أسيوط و قنا و الاسماعيلية ، و4 سيارات فى محافظة المنيا ، و3 سيارات فى محافظة أسوان وسيارة فى محافظة الأقصر .

وأضاف شعراوى، أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنين الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، مضيفاً أنه سيتم استمرار مبادرة " سند الخير " والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة إلتزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين و الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.



مبادرة سند الخير



جانب من المبادرة



مبادرة سند الخير