اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنسيق الحضارى: للجهات الأكاديمية دور مهم لمواجهة قضايا التغير المناخى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:33 م
التنسيق الحضارى: للجهات الأكاديمية دور مهم لمواجهة قضايا التغير المناخى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى إن أهمية المؤتمر الدولى لكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة تأتى نظرا لما تواجه الدولة من تحديات من قضايا التغير المناخى بالعالم وارتفاع مستوى التلوث واتساقا مع الدعوة لمدن خضراء ومرنة ومستدامة، وما يواكبها من مناطق تراثية يجب الحفاظ عليها .

وأشار المهندس محمد أبو سعد، خلال كلمه له، إلى أهمية دور الجهات الأكاديمية لمناقشة التخطيط الحضرى وتنمية المدن لدعم العملية التنفيذية من منطلق علمى أكاديمى، ومن أهم الموضوعات توفير جودة الحياة للمدن وتحقيق احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع والتشجيع على إعادة استخدام المخلفات وتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتابع رئيس هيئة التنسيق الحضارى أن كل هذه التحديات وما يقابلها من تنمية حضارية على مستوى المدن الحديدية وتشجيع فكرة الامتدادات الأفقية يدعمها البحث العلمى والعملية المستمرة من التعليم والتعلم والتى تقدمها الجامعات .

واختتم كلمته "نأمل أن تستفاد الجهات التنفيذية من الأبحاث المقدمة فى هذا المؤتمر التى تتم بمشاركة جامعات عالمية" .


الجامعات

التخطيط العمرانى

التنسيق الحضارى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

جهاز التنسيق الحضارى يضع اسم مصطفى مشرفة فى مشروع "حكاية شارع"

السبت، 18 يونيو 2022 05:00 ص

جهاز التنسيق الحضارى يضع اسم فريد سميكة فى مشروع "حكاية شارع"

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 ص

جهاز التنسيق الحضارى يقيم معرض "القاهرة الخديوية تراث يستحق الحفاظ"

الخميس، 16 يونيو 2022 03:19 م

التنسيق الحضارى يدرج اسم المعمارى أحمد عبده فى مشروع عاش هنا

الخميس، 16 يونيو 2022 12:00 ص

التنسيق الحضارى يدرج اسم سنان باشا فى مشروع حكاية شارع

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:00 ص

التنسيق الحضارى يدرج اسم صفية زغلول فى مشروع حكاية شارع

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:00 ص

التنسيق الحضاري يعقد ندوة ومعرض معماريون عشرينيات القرن الماضي

الخميس، 09 يونيو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة