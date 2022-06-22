التنسيق الحضارى: للجهات الأكاديمية دور مهم لمواجهة قضايا التغير المناخى

كتب محمد صبحى

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى إن أهمية المؤتمر الدولى لكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة تأتى نظرا لما تواجه الدولة من تحديات من قضايا التغير المناخى بالعالم وارتفاع مستوى التلوث واتساقا مع الدعوة لمدن خضراء ومرنة ومستدامة، وما يواكبها من مناطق تراثية يجب الحفاظ عليها .

وأشار المهندس محمد أبو سعد، خلال كلمه له، إلى أهمية دور الجهات الأكاديمية لمناقشة التخطيط الحضرى وتنمية المدن لدعم العملية التنفيذية من منطلق علمى أكاديمى، ومن أهم الموضوعات توفير جودة الحياة للمدن وتحقيق احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع والتشجيع على إعادة استخدام المخلفات وتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتابع رئيس هيئة التنسيق الحضارى أن كل هذه التحديات وما يقابلها من تنمية حضارية على مستوى المدن الحديدية وتشجيع فكرة الامتدادات الأفقية يدعمها البحث العلمى والعملية المستمرة من التعليم والتعلم والتى تقدمها الجامعات .

واختتم كلمته "نأمل أن تستفاد الجهات التنفيذية من الأبحاث المقدمة فى هذا المؤتمر التى تتم بمشاركة جامعات عالمية" .