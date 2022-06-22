التصريح بدفن طفلين لقيا مصرعهما بحريق شقة بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما في حريق شب في شقة بشبرا الخيمة، خلال تواجد الأم خارج الشقة في السوق، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي يرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

وكانت قد شهدت مدينة شبرا الخيمة نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الأهرام، وأسفر عن مصرع طفلين تتراوح أعمارهما بين 4 و6 سنوات، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي، والتصريح بدفن جثتي الطفلين، وسؤال والدتهما التي كانت في السوق وقت الحادث، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسبابه.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المحيطة، وتبين أنه بعد نزول ربة المنزل إلى السوق، لشراء احتياجات المنزل اندلع حريق داخل الشقة بالدور الخامس، ويرجح أن سببه ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلين، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق لمعرفة أسباب نشوبه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.