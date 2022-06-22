وأوضح مدير قسم التوثيق بمعهد الدولة لمكافحة المخدرات، توماش بوران - خلال مؤتمر صحفي أورده راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن الوفاة كانت بسبب تجلط الدم ونقص في عدد الصفائح بعد تلقي أحد اللقاحات القائمة على نواقل من الفيروسات الغدية.

فيما أكد بوران أن خطر الوفاة من الإصابة بـ(كوفيد-19) أعلى بكثير، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة من الإصابة بالمرض في البلاد أكثر من 40 ألف شخص حتى الآن.