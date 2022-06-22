وعبَّرت الخارجية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المالي ولقوات حفظ السلام الدولية، وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة.



وأكدت الخارجية البحرينية، تضامن المملكة مع جمهورية مالي في حربها ضد الإرهاب، انطلاقًا من موقفها الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية، والتعاون الجاد والبنَّاء في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.