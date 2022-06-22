اليوم السابع
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الاستعلام عن حالة 4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:30 م
الاستعلام عن حالة 4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد وجود حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ووجود مصابين بالكيلو 42 بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص.
 
تم نقل جميع المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف علي ملابسات الحادث.

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