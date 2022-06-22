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الإدارية العليا ترفض طعن الأزهر على حكم التصريح لشركة صوتيات بإنتاج أشرطة دينية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:47 م
الإدارية العليا ترفض طعن الأزهر على حكم التصريح لشركة صوتيات بإنتاج أشرطة دينية مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت المحكمة الإدارية العليا، باعتبار طعن فضيلة شيخ الأزهر بصفته، والخاص بالطعن علي حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الاولى الصادر عام 2019، والمتضمن تسليم إحدي شركات للصوتيات والمرئيات تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل، ونظرًا لتقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة،قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم، نواب رييس رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 60435 لسنة 65 قضائية عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت عام 2019، بالغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم إحدي الشركات للصوتيات والمرئيات، تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية  الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل ومايترتب على ذلك من آثار.


اشرطه الكاسيت

مجلس الدوله

اخبار الحوادث

الازهر



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