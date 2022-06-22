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الأوقاف تعلن اسم أول فائزة فى مسابقة "نبى الهدى"

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:19 م
الأوقاف تعلن اسم أول فائزة فى مسابقة "نبى الهدى" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف فوز الطالبة جنات أحمد عبد الفتاح الشرقاوي، الطالبة بالصف الأول الإعدادي من محافظة الغربية، كأول فائزة بمسابقة "نبي الهدى" بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المسابقة تأتى في إطار مبادرة "نبي الهدى" (صلى الله عليه وسلم) لبيان عظمة أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتعرف على بعض جوانب سيرته ( عليه الصلاة والسلام ) ، وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.
 
وأوضحت الوزارة، أن 334 متسابقًا شاركوا في الإجابة على السؤال الأول في مسابقة "نبي الهدى"، وبعد إجراء القرعة بين الإجابات المتميزة تم اختيار الفائزة.
 
 

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