اكتشاف غابة متحجرة فى البرازيل عمرها 290 مليون عام.. صور

فاطمة شوقى

اكتشف فريق من الباحثين غابة متحجرة يُقدر عمرها بـ 290 مليون عام، أى قبل ظهور الديناصورات، في جنوب البرازيل ، والتى اعتبرها الباحثين "نافذة على الماضي" لدراسة تطور النبات، حسبما قالت صحيفة الباييس الأوروجوية.

وأوضحت تامي موتين ، الجيولوجية وعالمة النباتات وقائدة فريق الباحثين فى البرازيل، أن "اكتشاف هذه المجموعة المكونة من 164 جذعًا من نبات الليكوفيت (بدون فواكه أو أزهار أو بذور) من صنف منقرض هو "الأهم في نصف الكرة الجنوبي" ، من حيث كمية ونوعية الحفظ.

وأضافت الباحثة التي أجرت أبحاثها بالشراكة مع جامعة ريو جراندي دو سول في جنوب البرازيل وجامعة كاليفورنيا في ديفس بالولايات المتحدة أن "هذه النباتات، التي يقدر عمرها بـ 290 مليون عام، تمثل أشكال حياة بدائية جداً في تاريخ الأرض".



الغابة 1

وقالت موتين، التى درست فترة ما بعد العصر الجليدي إن "الاكتشاف في ولاية بارانا يتيح الوصول إلى الطريقة التي انتهت بها النباتات الأولى البيئة، وكيفية توزيعها والتفاعل مع البيئة".

تم العثور على غابة بارانا عندما تم فتح طريق في المنطقة لإتاحة الوصول إلى مصنع صناعي، وذهب الجيولوجيون إلى هناك لدراسة الصخور المكشوفة، لكن لدهشتهم عثروا على غابة متحجرة.



الغابة 2

وأوضح موتين أن الحفاظ الغريب على هذه الغابة كان ممكناً لأن الأشجار "دُفنت بسرعة عندما كانت على قيد الحياة ، وغطت تدريجياً بالرواسب ، حتى ماتت من الاختناق".

وتوصل الباحثون إلى أن الحدث الذي أدى إلى "تجميد تلك الغابة إلى حد كبير كما كانت" كان فيضانًا كبيرًا لنهر تم العثور على الأشجار على ضفافه.