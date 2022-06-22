اعرف طرق تجنب حب الشباب الناتج عن استخدام الكمامة

كتبت ميرفت رشاد

حب الشباب الناجم عن ارتداء الأقنعة بشكل مستمر، يحدث بسبب أن العرق الذي يتراكم على الجلد يعمل من خلال ارتداء الأقنعة كأرضية مثالية لتكاثر البكتيريا وتسبب ظهور البثور.

في كثير من الحالات، يؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب الشديد أو البثور المليئة بالصديد، بصرف النظر عن تهيج وألم الجلد، وفى السطور القادمة سنوضح بعض النصائح البسيطة من قبل خبراء الأمراض الجلدية، لتجنب حب الشباب والحفاظ على صحة بشرتك، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

طرق العناية للحفاظ على بشرة صحية:



لا تستخدم الأقنعة الاصطناعية

إذا كنت ترتدي قناعًا يمكن إعادة استخدامه، فتأكد من غسله جيدًا بمحلول جيد مضاد للبكتيريا.

لا ترتدي أقنعة مبللة، يجب أن تكون جافة تمامًا.

لا ترتدي القناع بإحكام شديد، يجب أن يكون مناسبًا بشكل مريح .

تجنبي وضع المكياج بالأقنعة لأنه قد يسد المسام ويسبب حب الشباب .

يمكن أن يؤدي ارتداء الأقنعة بشكل مستمر إلى جعل البشرة حساسة.

تجنب استخدام المنتجات القاسية مثل الريتينويد ، والمقشرات ، وما بعد الحلاقة ، إلخ

استخدم غسول وجه جيد مضاد لحب الشباب يحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد لتنظيف الوجه صباحًا ومساءً.

غسل الوجه

استخدم مرطبًا يحتوي على الجل ولا يسبب انسداد المسام للحفاظ على ترطيب البشرة قبل ارتداء القناع، إنه حاجز جيد بين بشرتك والقناع

استخدم كريم تطبيق مضاد لحب الشباب بدون وصفة طبية لمعالجة البثور

عقم أو اغسل يديك جيدًا أثناء ارتداء القناع وإزالته

تجنب ملامسة الوجه كثيرا

قم بإزالة قناعك مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لبعض الوقت للسماح للجلد بالتنفس